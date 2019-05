Paolo Berlusconi vuole fare un regalo a Silvio

Paolo Berlusconi, presidente del Monza, non nasconde la sua ambizione: "Affrontare già nel primo anno della nostra gestione la finale di Coppa Italia di serie C rappresenta un bellissimo traguardo. Ci attende una partita molto impegnativa sul campo della Viterbese… e quindi vinca il migliore. Certo che, se dovessimo riuscire nell’impresa di aggiungere al palmares del Monza la quinta Coppa Italia, sarebbe un dono molto bello per mio fratello Silvio che si sta riprendendo alla grande dopo l’operazione cui si è dovuto sottoporre alcuni giorni fa. E anche di ottimo auspicio per le gare dei prossimi play-off, in attesa di riconquistare un posto in Serie B. In bocca al lupo quindi ai nostri biancorossi e ai giocatori della Viterbese per una partita corretta all’insegna della sportività”.

Anche l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani auspica correttezza: "Ci auguriamo innanzitutto che la gara di ritorno della finale sia all’insegna del fair play come la sfida dell’andata al Brianteo. Per chi, come me, monzese purosangue, segue il Calcio Monza da oltre 50 anni, la possibilità di vincere per la quinta volta questo trofeo, sarebbe un grande onore ed un ottimo auspicio per i playoff".

SPORTAL.IT | 07-05-2019 15:04