I due avevano commentato l'ultima finale di Wimbledon a luglio, vinta da Jannik Sinner su Sascha Zverev: l'appuntamento per il tris, il cenno d'intesa e quella promessa.

Insieme hanno raccontato le grandi vittorie di Jannik Sinner, le partite più esaltanti del tennis degli ultimi anni, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, Sascha Zverev e Lorenzo Musetti. Senza timore di smentite, Elena Pero e Paolo Bertolucci costituivano una delle coppie più amate dagli appassionati di tennis. Impeccabile lei, brioso e puntualissimo lui: un mix perfetto. L’improvvisa scomparsa di Elena è stata un colpo al cuore anche e soprattutto per l’ex campione azzurro di Davis. Emozionante il video tributo andato in onda su Sky subito dopo la morte della telecronista, in cui Bertolucci ha dipinto come meglio non avrebbe potuto tutto il suo amore per il tennis.

Paolo Bertolucci, il video tributo per Elena Pero

“È difficile trovare parole che sappiano rendere giustizia alla passione immensa e alla straordinaria professionalità di Elena Pero“, dice Bertolucci nel suo ricordo. “Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi ottenuti dal tennis azzurro proprio negli ultimi anni. È impossibile accettare un addio così rapido, la porterò sempre nel cuore, ricordando quel sorriso d’assenso, quel cenno d’intesa scambiato dopo la finale di Wimbledon di quest’anno. La promessa silenziosa di continuare a sognare insieme, raccontando il tennis, lo sport che lei amava come nessun altro”.

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Il ricordo di Wimbledon e la promessa su Sinner

Sulla Gazzetta dello Sport, poi, Bertolucci ha ricordato che “l’ultima volta che l’ho vista eravamo a Wimbledon. Sinner aveva appena vinto il secondo titolo, ed Elena stava mettendo in ordine la postazione e le cuffie. Lei doveva rimettere sempre tutto a posto… Mi raccontava che siccome suo marito Sergio sarebbe andato in pensione, anche lei stava facendo un pensiero a ritirarsi. ‘Così possiamo fare i nostri giri’. Allora io subito le ho risposto che non avrebbe potuto lasciarmi e che Sinner è vero che aveva già vinto due volte a Wimbledon, ma siccome non c’è due senza tre io e lei insieme avremmo dovuto spingerlo al terzo trionfo su quei mitici campi. Mi aveva guardato con un mezzo sorriso”.

Sky, chi al posto di Elena Pero come voce del tennis

Già allo US Open Elena Pero non era al suo posto, proprio lei che non aveva mai saltato una telecronaca per Sky. “Era già malata e non è potuta venire in telecronaca. Mi sentivo strano al commento senza di lei accanto, il nostro era un doppio collaudato, affiatato. Ho perso il conto di quante telecronache abbiamo fatto insieme… Senza di lei non sarà la stessa cosa”, l’ammissione di Bertolucci. Le altre voci del tennis su Sky sono Luca Boschetto, Federico Ferrero e Pietro Nicolodi: saranno loro ad alternarsi nelle telecronache insieme probabilmente a un nuovo innesto della redazione tennistica. Ma i modi garbati di Elena, la sua professionalità e la sua enciclopedica competenza mancheranno a tutti.