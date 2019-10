Paolo Bonolis giudica l'Antonio Conte interista

La sconfitta contro la Juventus, che ha seguito quella contro il Barcellona, ha ridimensionato in parte le ambizioni dell’Inter dopo la partenza sprint in campionato, ma non ha spento nei tifosi la consapevolezza che questo possa essere l’anno buono per vedere una squadra competitiva ad alti livelli e non costretta ad inseguire a fatica un posto in Champions come nelle ultime stagioni.

Intervenuto a Centro Suono Sport Paolo Bonolis, tifoso illustre dei nerazzurri, ha detto la propria sul momento della squadra dopo il ko contro la rivale storica, individuando al contempo il limite attuale della squadra: “Non accorgersi che la Juve è superiore a tutti sarebbe da fessi. Hanno una costanza di gioco e soprattutto una rosa nettamente superiore a tutti, con tanti ricambi di qualità. L’Inter ha giocato bene contro la Juve, mi è piaciuta anche col Barcellona, purtroppo ci sono venuti meno giocatori importanti, come Sensi che è un po’ il differenziale, che mancava negli anni scorsi. Ora mancheranno anche Sanchez e D’Ambrosio. Quando hai la rosa corta gli infortuni pesano tanto, ma sono convinto che questa Inter possa fare molto bene".

Bonolis ha parlato anche del passato "scomodo" di Conte, bandiera della Juventus da giocatore e poi vincente come tecnico: "È un professionista, che per diventare tale ha avuto un passato, come tutti. Lo ha avuto in tanti club, non solo alla Juve. Ho vissuto il suo arrivo con grande entusiasmo, perchè lo ritengo un grandissimo manager, che mette l’anima in quello che fa".

Un giudizio anche sulla Roma e in particolare su due giocatori che hanno rispettivamente sfiorato e lasciato l'Inter in tempi diversi: La Roma non mi dispiace affatto, è una squadra che gioca molto bene da cintola in su, una squadra aggressiva, con giocatori di qualità. Adoro Dzeko che speravo arrivasse all’Inter, apprezzo molto anche Smalling, che però deve ancora adattarsi al tipo calcio italiano, la stessa difficoltà che credo stia patendo Lukaku. La Roma ha intrapreso una bella strada, vedo che ci sono tanti infortuni, questo potrebbe essere un freno, ma vedo un rinnovato entusiasmo che sono convinto possa riportarla in Champions. Zaniolo? È stato un grosso errore dell’Inter, ma li commettono tutti i club".

SPORTAL.IT | 18-10-2019 20:22