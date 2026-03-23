31 maggio 2009: Maldini dava l'addio (con polemica) ai tifosi del Milan e al calcio

Il 31 maggio 2009, Paolo Maldini lascia lo stadio Artemio Franchi di Firenze ricevendo la standing ovation dei tifosi viola. Sono gli ultimi minuti in campo della presenza numero 647 in Serie A (record battuto da Buffon nel 2021 con 657) di una leggenda del calcio italiano.
Una storia cominciata nel gennaio 1985 allo stadio Friuli contro l’Udinese. E terminata con una storica contestazione da parte delle frange più radicali del tifo rossonero. La Curva Sud contesta a Paolo vecchie ruggini e attriti mai risolti: la polemica dopo la finale di Istanbul 2005, ma anche la partita col Parma nella stagione 1998, che certifica il decimo posto del Milan in campionato.
Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia del turbolento addio al calcio di Paolo Maldini e la polemica coi tifosi rossoneri.