Per oltre vent'anni ha vestito la casacca del Diavolo vincendo trofei su trofei, per poi tornare da dirigente e riportare il Milan alla vittoria dello scudetto

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Ci sono grandi calciatori che cambiano squadra con la stessa frequenza con cui si cambiano la biancheria intima. E poi ci sono quelli che diventano l’epitome stessa di quella squadra. Paolo Maldini, ha giocato una carriera intera con una sola maglia, quella del Milan, trasformandosi da figlio d’arte a leggenda assoluta del calcio mondiale, è uno di questi. Ventiquattro anni in prima squadra. Più di mille partite da professionista. Una quantità impressionante di trofei. Ma soprattutto una carriera costruita con classe, leadership e quel “dettaglio” che nel calcio moderno sembra quasi fantascienza: non ha mai tradito il suo Milan.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera leggendaria di Paolo Maldini, col Milan e con la nazionale Azzurra.

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