Ci sono grandi calciatori che cambiano squadra con la stessa frequenza con cui si cambiano la biancheria intima. E poi ci sono quelli che diventano l’epitome stessa di quella squadra. Paolo Maldini, ha giocato una carriera intera con una sola maglia, quella del Milan, trasformandosi da figlio d’arte a leggenda assoluta del calcio mondiale, è uno di questi. Ventiquattro anni in prima squadra. Più di mille partite da professionista. Una quantità impressionante di trofei. Ma soprattutto una carriera costruita con classe, leadership e quel “dettaglio” che nel calcio moderno sembra quasi fantascienza: non ha mai tradito il suo Milan.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera leggendaria di Paolo Maldini, col Milan e con la nazionale Azzurra.