Maldini, il post sul Venezuela fa discutere: c’entra la moglie Adriana Fossa. Daniel sul mercato: ora c’è la Lazio

L’ex giocatore e dirigente del Milan ha postato una serie di contenuti sulla sua pagina Instagram per esultare per la fine del regime Maduro. Intanto il figlio Daniel è di nuovo protagonista sul mercato

Paolo Maldini non è di quelli che condivide moltissimo della sua vita personale sui social. Ma quello che è successo in Venezuela con la deposizione di Maduro sembra aver toccato personalmente l’ex giocatore e dirigente del Milan. Del resto Maldini è legato a doppio filo con il paese sudamericano visto che è sposato con l’ex modella venezuelana Adriana Fossa.

L’esultanza di Maldini sui social

“Dopo 27 anni di dittatura il Venezuela è libero”, questo il messaggio di Paolo Maldini che sui social ha deciso di condividere una serie di immagini che mostrano le strade del paese sudamericano in festa. La fine del regime di Nicolas Maduro ha colpito anche l’ex capitano e dirigente del Milan che sulla sua pagina Instagram ha mostrato video e immagini di quello che sta avvenendo negli ultimi giorni nella capitale venezuelana. L’intervento militare degli Stati Uniti e del presidente Trump che tanto sta facendo discutere il mondo sembra non preoccupare Maldini.

Il legame con il Venezuela

Nel caso di Paolo Maldini, il legame con il Venezuela è piuttosto evidente. L’ex giocatore è infatti sposato con l’ex modella venezuelana Adriana Fossa, segue sempre le vicende del paese e in passato è stato molto aperto nel criticare il regime. Un legame forte visto che i figli Daniel e Christian hanno doppia cittadinanza e che l’ex capitano rossonero, come riportato anche dal quotidiano O Globo, anche nel 2019 era stato molto critico nei confronti del regime facendo sentire la sua voce durante le proteste per il secondo insediamento di Maduro e chiedendo a gran voce un “Venezuela libero”.

Daniel continua il viaggio: c’è la Lazio

La carriera di Daniel Maldini continua a essere un viaggio costante. L’arrivo all’Atalanta di Gasperini sembrava essere una destinazione perfetta per permettere al giovane trequartista di continuare il suo percorso di crescita dopo il periodo al Monza. Ma il club bergamasco ha vissuto una fase molto delicata dopo l’addio dello storico tecnico, la gestione di Juric prima e di Palladino adesso sembrano non aver aiutato il giocatore classe 2001 potrebbe avere a disposizione una nuova possibilità visto che Gianluca Di Marzio ha rivelato dei contatti tra la Dea e la Lazio, che a gennaio torna a fare mercato dopo il blocco della scorsa sessione.