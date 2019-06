Paolo Montero ha detto sì alla Sambenedettese

Paolo Montero è il nuovo allenatore della Sambenedettese. L'accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di giovedì al termine di un incontro con il patron Franco Fedeli e il direttore sportivo, Pietro Fusco. Uruguaiano, classe 1971, da calciatore ha vestito la casacca della Juventus per 9 stagioni, dal 1996 al 2005, totalizzando 277 presenze e vincendo: quattro campionati, tre supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea e una Coppa Intertoto.

Nel 2014 ha intrapreso la carriera da allenatore esordendo sulla panchina del Peñarol (serie A dell'Uruguay), squadra che, giovanissimo, lo lanciò nel calcio professionistico. L'anno successivo passa la Boca Unidos (Serie B uruguaiana), poi due esperienze in Argentina come tecnico del Colon e del Rosario Central. E oggi il ritorno in Italia con il nuovo incarico sulla panchina della Samb: ha firmato un contratto annuale.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 15:59