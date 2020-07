Paolo Moretti ha detto sì a Imola

Paolo Moretti è il nuovo head coach dell’Andrea Costa Imola Basket: contratto valido per le prossime tre stagioni.

Moretti, dopo un passato da giocatore dove ha calcato il parquet italiano della massima serie, inizia la sua carriera da allenatore presso le giovanili della Virtus Siena.

Da qui, il passo alla categoria è breve: Catanzaro, Ancona, Livorno e Reggio Calabria sono solo alcune delle Squadre allenate da Moretti prima di arrivare a Pistoia. Nel 2009, dopo l’esonero di Maurizio Lasi, Moretti subentra alla guida della formazione pistoiese e la conduce ai playoff per tre anni consecutivi, sfiorando nella stagione 2011/2012 la promozione contro Brindisi. E’ nella stagione 2012/2013, dopo una grandiosa stagione in regular season e una formidabile serie playoff, che Moretti riporta, da vero condottiero, la squadra biancorossa in Serie A dopo 15 anni. Moretti arriva a calcare, come da giocatore anche da allenatore, i parquet della massima serie italiana fino al 2016.

Nel 2018, dopo due anni di inattività, diviene allenatore della Mens Sana Siena, rapporto interrotto dopo l’esclusione della squadra toscana dal campionato di serie A2. A marzo del ’19 torna a Pistoia succedendo a Ramagli fino al termine della stagione. Per la stagione 2019/2020 accetta l’offerta della Pallacanestro Viola Supporters Trust, società neonata di serie C Silver calabrese, arrivando alla storia dei giorni nostri

OMNISPORT | 16-07-2020 11:51