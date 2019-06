Paolo Nicolato non si pone limiti

L’Italia Under 20 eguaglia il risultato ottenuto nel Mondiale 2017 in Corea del Sud, centrando anche in Polonia un posto in semifinale. Ora, però, senza più Francia ed Argentina e con alle viste la sfida contro l’Ucraina, l’appetito vien mangiando.

Al termine della gara vinta contro il Mali il ct Paolo Nicolato si è complimentato col gruppo: "Questa squadra non smette di stupire, stiamo davvero vivendo questo sogno intensamente. Guardiamo avanti, lo facciamo con serenità. La partita è stata durissima contro un avversario molto forte, ma questi ragazzi sanno venire fuori dalle difficoltà sempre e comunque. Non abbiamo subito i contraccolpi dei due pareggi incassati, sono orgoglioso di questo gruppo”.



SPORTAL.IT | 07-06-2019 23:04