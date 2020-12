Paolo Rossi, il dolce ricordo di Prandelli

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è uno degli amici di Paolo Rossi rimasti più colpiti dalla scomparsa dell’ex attaccante di Juventus e Nazionale.

Dopo aver reso omaggio a ‘Pablito’ alla camera ardente a Vicenza, l’allenatore della Fiorentina non ha potuto partecipare al funerale del campione del mondo 1982 in quanto impegnato nella preparazione della partita contro l’Atalanta.

Durante la conferenza stampa di vigilia, tuttavia, Prandelli ha voluto ricordare ancora l’ex compagno di squadra alla Juventus, soffermandosi sul lato umano: “Paolo è stato ed era un amico vero, sincero, leale, una persona straordinaria che come ogni buon toscano sapeva ironizzare su stesso. Ma il mio pensiero adesso va soprattutto alla moglie Federica e alle sue bambine, d’ora in poi saranno sole e allora dico loro che noi amici ci saremo sempre, in ogni momento”.

“Di Paolo tutti ricorderanno i suoi gol che hanno fatto la storia del calcio, ma l’immagine che porterò sempre dentro di me sarà la sua felicità quando è diventato di nuovo padre ad un’età non più giovanissima”.

OMNISPORT | 12-12-2020 14:26