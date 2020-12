Paolo Rossi, l'ultimo addio a Vicenza

Ultimo, commosso saluto a Paolo Rossi a Vicenza. Si sono svolti sabato mattina nel Duomo i funerali di Pablito: per evitare assembramenti è stata chiusa la piazza e le vie adiacenti alla cattedrale, e alle esequie hanno partecipato circa 250 persone, per rispettare i protocolli Covid.

Tra queste, anche gli ex compagni del Mondiale di Spagna ‘82, che hanno portato in spalla il feretro all’ingresso nel Duomo di Vicenza. In testa Marco Tardelli e Antonio Cabrini, poi Giancarlo Antognoni, Fulvio Collovati, Alessandro Altobelli e Franco Causio, Lele Oriali, Beppe Dossena, Daniele Massaro, Beppe Bergomi, Franco Baresi e Giovanni Galli.

Sulla bara è stata posta anche la maglia azzurra dal presidente della Figc Gravina, mentre nel Duomo erano presenti gli stendardi di Vicenza e Juventus.

OMNISPORT | 12-12-2020 11:38