Paolo Scaroni nuovo presidente del Milan

Paolo Scaroni, il nuovo presidente del Milan, è nato a Vicenza nel 1946. Figlio di un industriale locale, si è laureato in Economia e Commercio alla Bocconi prima di completare il suo percorso accademico con un Master alla Columbia University. Sposato con Francesca Zanconato, ha tre figli: Clementina (1974), Bruno (1977) ed Alvise (1986).

Dichiaratosi sempre grande tifoso del Vicenza, Scaroni è diventato Consigliere d'amministrazione del Milan con la nomina del nuovo CdA in seguito all'avvento di Yonghong Li alla presidenza nel 2017. Ora, la nomina a presidente da parte di Elliott.

"Ho solo poche parole per ringraziarvi per essere qui. Per me è un grande onore. Se è stato un grande onore per Roberto Cappelli, per me che sono milanista è un grandissimo onore" ha commentato.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 11:10