Papà Evenepoel: "E' stato terrificante"

Patrick Evenepoel alla Gazzetta dello Sport ha raccontato i momenti terribili seguiti all’incidente del figlio Remco al giro di Lombardia: “Mi ha chiesto ‘papà, faccio in tempo a correre il Giro d’Italia?’ Gli ho risposto di sì, ma l’anno prossimo… Come sto di spirito? E’ semplice. Sono felice che Remco sia ancora vivo. Mi ha detto che sa bene chi lo ama, adesso. Si riferiva ai parenti, alle persone care. Nella sfortuna, si può dire che sia stato fortunato. Tutti e due abbiamo riflettuto sul fatto che sarebbe potuta andare peggio. Fosse caduto appena 10 metri più in là, ora staremmo parlando d’altro”.

“Remco sente male, sta utilizzando degli antidolorifici. E’ terrificante quando vedi accadere un incidente così. E’ stato terribile guardare quella bicicletta in piedi contro il muro. Ovviamente abbiamo subito pensato ai genitori di Fabio Jakobsen e Bjorg. Bisogna cercare di mantenere la calma in momenti così e sperare. Per fortuna dopo 10 minuti ci è stato detto che era cosciente. Ora la priorità sarà recuperare bene e nei tempi giusti. Remco ha visto gli obiettivi sfumare prima per il coronavirus e poi per questo incidente. Era in forma, convinto di vincere. Ma ora non dovrà avere fretta”, ha aggiunto.

