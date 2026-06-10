Papa: “La vita si gioca in squadra, non è una corsa solitaria”

Le significative parole del Santo Padre, Leone XIV, alla vigilia della kermesse in programma negli Stati Uniti, nel Messico e in Canada.

In vista dell’inizio dei Mondiali, Papa Leone XIV ha invitato a riscoprire i valori dello sport, definendo la vita “una partita di squadra”. Rispondendo a un bambino che gli chiedeva se gli piacesse il calcio, il Pontefice ha sottolineato che «la vita non è una corsa solitaria» ma qualcosa che si vive insieme. “Si può essere una stella, ma se non si passa la palla si rischia di perdere”, ha aggiunto, richiamando l’importanza della condivisione e della collaborazione.