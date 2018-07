Papà Ozil: "Lasci la Germania"

Mustafa Ozil, il papà di Mesut, consiglia al figlio di lasciare la nazionale tedesca dopo le polemiche seguite al flop mondiale: "Se fossi in lui, me ne andrei. Si è sempre detto che si vince tutti insieme, ma se si perde, si perde per colpa di Ozil? Lo usano come capro espiatorio", ha detto alla Bild.

Sotto accusa soprattutto Oliver Bierhoff, che ha dichiarato che sarebbe stato meglio considerare l'ipotesi di non convocare Ozil, dopo la foto con Erdogan: "Non hanno gestito bene la crisi e dire che sarebbe stato meglio non convocarlo è uno scherzo pesante".

SPORTAL.IT | 08-07-2018 14:10