Papà Zaniolo frena sul rinnovo

Nicolò Zaniolo non ha ancora trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo del contratto. Il padre del centrocampista giallorosso, Igor, a 'Radio Centro Suono Sport' spiega così la situazione: "Nicolò non ha mai chiesto nulla, ha un contratto fino al 2024, sta alla grande a Roma e spera di continuare il più possibile, poi se la Roma volesse corrispondergli un adeguamento ci sediamo volentieri, ma al momento non c’è nulla di concreto".

"Credo che la società ci possa pensare, per blindarlo ulteriormente e farlo sentire parte integrante di un grande progetto come quello giallorosso".

SPORTAL.IT | 16-04-2020 10:35