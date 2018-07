Papastathopoulos commuove un'intera nazione

Gli incendi che stanno devastando la sua Grecia hanno toccato nell'intimo il difensore dell'Arsenal Sokratis Papastathopoulos, che ha deciso di intervenire per dare un aiuto concreto a quei connazionali che hanno perso la casa e tutto quello che possedevano per colpa della furia del fuoco, che è finora costata la vita a 80 persone.

D'accordo col resto della sua famiglia, l'ex calciatore del Borussia Dortmund (e che in Italia ha indossato le maglie del Genoa e del MIlan) ha infatti deciso di destinare tutti i proventi di questa settimana del ristorante Platea e del bar che i Papastathopoulos possiedono a Kalamata, nella regione della Messenia, alle persone più gravemente colpite dalla tragedia che ha scosso il nostro paese, come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal ristorante e riportato dal Mirror. I greci, attraverso i social, hanno mostrato la commozione per il bel gesto.

Dal debutto in Nazionale nel 2008, Sokratis, che si è trasferito nei 'Gunners' londinesi all'inizio dell'estate, ha collezionato 78 presenze: soltanto dieci giocatori ellenici hanno fatto meglio di lui.

Gli aiuti alle forze greche sono giunti da tutta Europa. Sono stati inviati pompieri, aerei e autopompe da Italia, Germania, Francia, Turchia, Polonia, Spagna e Cipro.

La Macedonia ha offerto 100 mila euro: lo ha annunciato il primo ministro macedone Zoran Zaev via Twitter, specificando che il denaro sarà a disposizione delle istituzioni greche responsabili per le operazioni anti-incendio. Ha aggiunto che il governo macedone si occuperà anche di istituire un apposito organismo per coordinare l'assistenza umanitaria.

L'Unione europea ha orientato i satelliti del sistema Copernicus verso le aree degli incendi.

"Non abbiamo mai avuto prima tante offerte di aiuto per combattere gli incendi", ha detto il ministro della Protezione civile Nikos Toskas, lodando i Paesi che hanno già offerto solidarietà concreta. Anche una società sportiva greca, l'Olympiakos, ha deciso di offrire il proprio aiuto, donando un milione di euro alle vittime dei roghi e aprendo un conto corrente tramite il quale i fan della squadra potranno fare donazioni.

