Papera di Donnarumma e polemiche, Milan sconfitto a Genova

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan, che dopo il derby perde anche a Genova, piegato per 1-0 dalla Sampdoria nell’anticipo della ventinovesima giornata di serie A. Defrel è l’autore del gol partita dopo pochi secondi, causato da un errore clamoroso di Donnarumma. In classifica i rossoneri restano fermi a quota 51 al quarto posto, la squadra di Giampaolo sale a 45 appaiando l’Atalanta e la Lazio al sesto posto. Nel finale di partita polemiche per un rigore non assegnato a Piatek.

La papera di Donnarumma arriva dopo appena 30 secondi di gioco. Il pressing della Sampdoria è asfissiante, Romagnoli alleggerisce sul portiere rossonero che invece di rinviare sbaglia e passa il pallone a Defrel: la punta doriana ringrazia e porta avanti i suoi. Il Milan fatica a reagire, e sono i blucerchiati a creare le occasioni migliori per il raddoppio con Quagliarella e Defrel. La squadra di Gattuso riesce a ordinare le idee solo nella metà del secondo tempo, e trova la prima vera occasione prima dell’intervallo con Musacchio che spedisce fuori di poco. Piatek, poco servito, non si vede quasi mai.

Ripresa, Gattuso cerca di dare una scossa al suo Milan in affanno: Ringhio inserisce prima Conte per Rodriguez, poi Cutrone per Suso e Paquetà per Biglia. A parte alcuni tiri da lontano, il Diavolo non riesce a rendersi pericoloso e rischia dietro in più occasioni sulle incursioni in contropiede di Defrel e Quagliarella. All’85’ Cutrone cerca di sorprendere di tacco Audero, ma il portiere dei padroni di casa risponde presente.

All’88’ l’episodio contestato: Piatek cade in area dopo un contrasto con Murru, Orsato tira dritto ma il Var lo chiama a bordo campo. L’arbitro di Schio però resta sulla sua decisione e non concede il rigore ai meneghini. Forcing sterile nel finale, Gattuso resta ancora a bocca asciutta e ora deve guardarsi le spalle.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 23:30