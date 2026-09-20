Nonostante una papera di Donnarumma che rischiava di costare caro al City, la squadra di Maresca batte il Sunderland e vola in solitaria in vetta alla Premier League dopo il tracollo dell'Arsenal sul campo del Brighton

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E sono cinque vittorie in cinque partite di Premier League per Enzo Maresca alla guida del Manchester City, che dopo il sofferto successo per 5-3 sul Sunderland si ritrova al primo posto in solitaria in campionato grazie al crollo dell’Arsenal contro il Brighton. Una vittoria quella dei Citizens messa a rischio da un errore in uscita di Gianluigi Donnarrumma, che ha evitato una papera clamorosa grazie al prodigioso salvataggio di Ruben Dias sulla riga di porta.

Ruben Dias salva Donnarruma dal patatrac e il City batte il Sunderland

Match spettacolare quello andato in scena nel pomeriggio all’Etihad Stadium tra Manchester City e Sunderland, sconfitto per 5-3 dai padroni di casa. Una scorpacciata di gol avviata dalla rete su punizione di Enzo Fernandez e continuata con le reti di Cherki e Semenyo (autore di una doppietta) a cui ha risposto sempre Brobbey, autore della prima tripletta in Premier per i Balck Cat da quella siglata nel 2016 da Defoe, e poi conclusa dal solito Haaland, che ha fissato il risultato sul 5-3 finale. Fondamentale per il City anche un intervento sulla linea di porta sul punteggio di 4-3 da parte di Ruben Dias, che ha salvato la squadra di Enzo Maresca dopo una papera di Donnarruma, uscito completamente fuori tempo su un cross in area spalancando la porta al Sunderland.

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L’Arsenal crolla contro il Brighton

Una vittoria, quella del City, resa ancora più importante dalla pesante sconfitta rimediata nella giornata di sabato 19 settembre dall’Arsenal sul campo del Brighton, autore di una prestazione perfetta nel giorno del 125° anniversario della sua fondazione. I Gunners hanno infatti perso la loro imbattibilità stagionale subendo un netto 3-0 figlio delle reti di Gross, Kostoulas e Chema Andres.

Maresca fa cinque su cinque e vola in Premier

Grazie al successo sul Sunderland e alla sconfitta dell’Arsenal contro il Brighton infatti il Manchester City si ritrova ora in solitaria in vetta alla classifica della Premier League con cinque vittorie in cinque incontri. Un ruolino di marcia perfetto quello della squadra di Enzo Maresca, che dopo la sconfitta in Community Shields contro i Gunners non ha più smesso di vincere.