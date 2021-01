Papu Gomez, l'Atalanta fa il prezzo

Alejandro Gomez è praticamente fuori rosa all’Atalanta, ma non lascerà Bergamo per meno di 10 milioni di euro. La famiglia Percassi non è affatto intenzionata a concedere sconti per il cartellino del Papu, che si è pregiudicato il futuro negli orobici dopo lo scontro con Gian Piero Gasperini.

Tanti club di primissimo piano sono sulle tracce del giocatore: l’agente dell’argentino incontrerà a breve la dirigenza del club per valutare il suo futuro. I tempi per una cessione a gennaio sono molto stretti.

OMNISPORT | 04-01-2021 10:50