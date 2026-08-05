Papu Gomez spaventa tutti con un post su Instagram: cosa ha l’ex Atalanta?

Messaggio angosciante e criptico dell'argentino sui social, il giocatore è sul mercato perché non rientra più nei piani del Padova

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’ultima partita l’ha giocata il 21 marzo scorso, nella sconfitta del Padova col Palermo (1-0), poi c’è stato l’intervento chirurgico con relativo stop e meno di un mese fa le parole del ds Mirabelli che sancivano la fine della sua avventura con il club veneto ma il Papu Gomez sembra preoccupato soprattutto per altro a giudicare da un post angosciante pubblicato sul suo profilo Instagram e che ha messo un po’ tutti in apprensione.

Le parole di Mirabelli

L’8 luglio scorso il ds del Padova Mirabelli, nel presentare la stagione, aveva detto: “Il Papu non rientra più nei nostri piani. E’ un ragazzo eccezionale ma sono cambiate le condizioni. Rispetteremo il contratto e lo terremo in attesa che trovi sistemazione, così com’è successo anche nel recente passato con altri giocatori, come Russini. Lui vorrebbe rimanere? Ci inorgoglisce questo fatto ma abbiamo una lista da rispettare… la nostra scelta è questa”.

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Gomez, dopo aver scontato una squalifica per doping ed essere tornato a giocare a calcio con il Padova in Serie B, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia destra ad aprile. I problemi in quella zona si erano già manifestati in precedenza. Un infortunio alla caviglia destra aveva inoltre condizionato la sua partecipazione ai Mondiali del Qatar del 2022, prima di un periodo segnato da diversi ostacoli nella sua carriera.

Lo sfogo del Papu Gomez

Il giocatore si è sfogato con un messaggio sui social, accompagnato da un’immagine in cui lo si vede fare esercizi in palestra durante la riabilitazione in maglietta e pantaloncini con l’espressione sofferente: “Tutto passa – si legge – Vi prometto che il mondo non finirà oggi. Anche se vi sembra di avere il petto pesante, non mollate . A volte bisogna crollare per un po’ affinché un po’ di luce possa filtrare attraverso le crepe. Piangi quanto devi piangere, asciugati le lacrime e ricorda che la tempesta finisce sempre con la calma».

I messaggi di solidarietà

Il messaggio si conclude con un’ulteriore riflessione : “Guarda le tue mani: hanno combattuto battaglie che nessuno conosceva, eppure eccoti qui. Il dolore non resterà per sempre nella tua anima. La vita trova sempre un modo per sistemarsi. Fai un respiro profondo, lascia andare la paura e abbi fiducia. Te lo giuro: tutto passa.” Il post ha generato migliaia di reazioni, sebbene il giocatore abbia limitato i commenti e consentito la partecipazione solo a un piccolo gruppo di utenti. Tra i messaggi apparsi , ce n’era uno di Jonás Gutiérrez che scriveva: “Forza, amico mio, dai il massimo”.