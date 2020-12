Papu Gomez vuole andarsene gratis: duello di mercato Milan-Inter

E’ sempre più tesa in casa Atalanta la situazione di Alejandro Gomez, che ha rotto con il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini e sta per diventare un nome caldissimo delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Papu nella serata di lunedì ha incontrato il suo agente, Giuseppe Riso, per definire le prossime strategie.

Secondo la rosea l’argentino proverà a chiedere di andarsene gratis: la frattura con Gasperini non si può ricomporre e il giocatore non può permettersi di restare ai margini, anche perché non vuole perdere il posto nell’Argentina in vista della Copa America. Gomez spera di avere il via libera da parte della famiglia Percassi, dopo aver rinunciato in passato a varie offerte per restare a Bergamo.

I club interessati hanno già effettuato i primi sondaggi. Sulle tracce del giocatore in Italia ci sono soprattutto Inter e Milan, pronte a impreziosire la loro rosa con un elemento che nelle ultimi stagioni è sempre stato nella top 5 di rendimento dell’intera Serie A. Le due milanesi godono di ottimi rapporti con il manager del giocatore, e a gennaio si profila un suggestivo derby di mercato.

Il Diavolo lo ha individuato come possibile sostituto di Calhanoglu, per Conte potrebbe essere invece il quarto attaccante dopo la possibile partenza di Pinamonti. Attenzione anche alla Roma, già accostata a Gomez in passato.

Ma il Papu è seguito anche all’estero, con il compagno di squadra Di Maria che lo vuole al Psg. Gomez non accetterà invece offerte da parte di club extraeuropei, perché vuole ancora giocare da protagonista in Europa.

Lunedì il capitano dei nerazzurri si era lasciato andare ad uno sfogo social: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

