Paquetà, col suo arrivo si va verso il cambio di modulo

Il Milan ha piazzato un colpo di mercato che riporta alla memoria gioielli esportati a Milanello sempre sull’asse Italia-Brasile: Kakà, Thiago Silva, Pato. Anche in questo caso è servito che qualcuno ci mettesse la faccia, ed è esattamente quel che ha fatto Leonardo. Lucas Tolentino Coelho de Lima, meglio noto come Lucas Paquetá, sarà un giocatore rossonero (anche se per motivi cromatici lo è già essendo i colori del Flamengo gli stessi del Diavolo), ed è una manovra con cui Leonardo si è giocato una buona fetta di credibilità nei confronti dei padroni di Elliot. Telefonate al ragazzo per indirizzarlo e strapparlo ad altri club come Barcellona e Paris Saint-Germain che lo seguivano e visite mediche lampo direttamente in Brasile per evitare una qualsiasi intromissione da parte di altre società. Trentacinque milioni per un classe 1997 per il quale i paragoni con grandi campioni del passato si sprecano (il Milan pagherà solo il 70% dei 35 milioni al Flamengo, il resto andrà nelle casse della famiglia di Paquetá e un’altra piccola parte agli agenti della Brazil Sports che hanno curato il trasferimento). 180 centimetri, un sinistro educato, un dribbling fulminante. Nasce inizialmente come trequartista ma può essere schierato anche a centrocampo e ricoprire il ruolo di mezzala sinistra, ad ogni modo poco adatto al 4-3-3 che attualmente è il modulo che Rino Gattuso utilizza.

Quindi l’interrogativo è necessario porselo: con l’arrivo di Paquetà potrà stravolgersi il modulo come molti tifosi si auspicano passando ad un 4-2-3-1 oppure sarà il talentuoso carioca a doversi adattare? Indubbiamente non si spendono 35 milioni per un giocatore che poi non utilizzi o peggio ancora fai giocare fuori ruolo rendendolo addirittura dannoso. E non è tutto. Si è parlato molto del fatto che il Milan potesse giocare con due punte, ma avendone appunto due in rosa la cosa diventa un po’ complicata. Ma anche qui si apre un interrogativo importante: e se nel mercato di gennaio oltre a Paquetá arrivasse anche un certo Zlatan Ibrahimovic?

SPORTEVAI | 12-10-2018 10:30