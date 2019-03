Paquetà: "Grato al Milan"

Lucas Paquetà giocherà nella Seleçao con la maglia numero 10 di Pelé e non sta nella pelle: "È accaduto tutto molto rapidamente, il Milan mi ha preparato dandomi il massimo supporto. Sono molto grato a loro, perché il ritmo è più rapido in Italia ed inoltre si gioca in modo diverso anche tatticamente. Ma ho ricevuto un’ottima preparazione e sono molto felice", ha detto in conferenza stampa.

Ringraziamenti anche a Gattuso: "E' una grande persona ed un eccellente professionista che ti spinge a dare di più: spero che otterremo grandi risultati in questa stagione".

"La maglia della Seleção ha un grande peso, la storia, le cinque stelle. È un grande privilegio esserci con qualsiasi numero. Ho intenzione di lavorare sodo per trovare spazio".

SPORTAL.IT | 22-03-2019 14:25