Lucas Paquetà in un'intervista al sito Coluna do Flamengo ha confessato tutta la sua felicità per il trasferimento in Italia a gennaio.

"Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ed entusiasta. E' un momento particolarmente positivo e pieno di allegria".

"Ma ora il mio sogno è regalare il campionato brasiliano ai tifosi del Flamengo prima di partire", continua il talentuoso brasiliano.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 13:30