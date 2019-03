Il Brasile pareggia per 1-1 contro Panama in un'amichevole disputata all'Estadio do Dragao di Porto. I verdeoro passano in vantaggio al 32' con il centrocampista del Milan Paquetà, che su imbeccata di Casemiro segna la sua prima rete nella Seleçao con una conclusione di sinistro non trattenuta dal portiere avversario.

I centroamericani reagiscono e pareggiano poco più tardi con Machado, a segno di testa ma in sospetta posizione di fuorigioco.

