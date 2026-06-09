Paradosso Berrettini: Matteo tira un sospiro di sollievo, ma dopo il Roland Garros è ancora fuori da Wimbledon

Escluse lesioni gravi per Berrettini, che però al momento rimane ancora fuori dall'entry list per Wimbledon nonostante la scalata del ranking dopo il quarto di finale raggiunto al Roland Garros

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Nella giornata di lunedì 8 giugno è arrivata la notizia che tutti aspettavamo. Nessuna lesione muscolare grave per Matteo Berrettini, pronto dunque a tornare in campo per la stagione sull’erba, la sua superficie preferita, e soprattutto per Wimbledon, torneo al quale però non è ancora certo di poter prendere parte nonostante l’incredibile scalata al ranking in seguito al quarto di finale raggiunto al Roland Garros.

Berrettini può sorridere: “Escluse lesioni ai muscoli”

L’improvviso ritiro durante il secondo set del quarto di finale del Roland Garros contro l’omonimo Arnaldi aveva fatto temere a tutti un nuovo infortunio per Berrettini. A tranquillizzare i suoi tifosi ci ha però pensato lo stesso Matteo, che attraverso un post sul proprio profilo Instagram ha rassicurato sulle sue condizioni spiegando che sarà in grado di competere a Wimbledon:

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“Lascio Parigi con un sorriso per i tanti bei match che ho disputato e perché gli esami al quale mi sono sottoposto negli scorsi giorni non ha evidenziato alcun infortunio serio ai muscoli! Sto già lavorando alla riabilitazione con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile! In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un’ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco”.

Berrettini, la scalata al Roland Garros non basta: perché Matteo è fuori da Wimbledon

Una notizia bellissima per Berrettini, che a Wimbledon raggiunse la sua unica finale slam nel 2021. Peccato però che al momento Matteo non sia ancora certo di poter prendere direttamente parte allo slam londinese. Nonostante i quarti di finale al Roland Garros gli abbiano permesso di rientrare in top-50 (per la precisione alla posizione n°48 del ranking ATP), l’azzurro al momento si trova escluso dall’entry list per il tabellone principale dei Championship.

Questo perché l’entry list viene stilata sei settimane prima dell’inizio di un torneo degli Slam e ai tempi in cui è stata diffusa Berrettini era il n°107 al mondo, posizione non sufficiente per evitare le qualificazioni. Matteo ha comunque ancora due chance per entrare direttamente in tabellone. L’azzurro infatti è il terzo alternate in lista, il che vuol dire che se per caso tre giocatori tra quelli presenti nell’entry list dovessero dare forfait lui entrerebbe direttamente in tabellone. Per evitare le qualificazioni Matteo può anche sperare in una wild card dagli organizzatori, che visti i suoi risultati a Parigi e la sua affinità con questa superficie testimoniata dalla finale raggiunta nel 2021 non è nemmeno un’ipotesi così remota.

Berrettini sull’erba per tornare dove gli compete

Sull’erba – dove praticamente non difende punti – Berrettini avrà comunque una ghiotta chance di fare bene e scalare ulteriormente il ranking per avvicinarsi alle posizioni che lo competono. Se Matteo davvero dovesse stare bene non dovrebbe infatti avere grandi difficoltà a superare le qualificazioni per Wimbledon, dove – magari augurandosi un sorteggio un po’ fortunato – sarà senza dubbio una delle possibili sorprese rimanendo tra i migliori esponenti del gioco su erba tra i giocatori del circuito.

Certo, i tre match potrebbero privare un po’ di energie Matteo, che però potrebbe anche sfruttarli per trovare la giusta confidenza con i campi e una buone dose di fiducia in vista di Wimbledon, soprattutto se non dovesse prendere parte ad altri tornei prima dei Championships.