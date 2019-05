Paradosso Inzaghi: la Lazio lo snobba, tre big di A lo vogliono

Mercoledì 15 maggio, battendo l’Atalanta nella finale di Coppa Italia, Simone Inzaghi può diventare l’allenatore più vincente della Lazio nell’era Lotito, superando Delio Rossi. L’attuale tecnico del Palermo ha conquistato un trofeo sulla panchina biancoceleste, la Coppa Italia 2009. Con lo scalpo della Dea Inzaghi salirebbe a due dopo la Supercoppa vinta nel 2017 ai danni della Juventus.

Eppure, la notte dell’Olimpico potrebbe essere l’ultima festosa per il tecnico piacentino sulla panchina dei biancocelesti, alla quale rischia di dover dire addio dopo due anni e mezzo pur lusinghieri dal punto di vista dei risultati.

La delusione per il pass Champions ormai sfumato è infatti palpabile all’interno della dirigenza e in particolare nel cuore del presidente Lotito, peraltro non nuovo a qualche incomprensione con il tecnico che proprio il massimo dirigente laziale ha forgiato prima nel settore giovanile e poi in prima squadra, promuovendolo dalla Primavera al posto di Stefano Pioli nell’aprile 2016 e poi confermandolo quando sembrava fatta per l’arrivo alla Lazio di Marcelo Bielsa con dirottamento di Inzaghi alla “consorella” Salernitana.

Così, mentre per il nuovo corso laziale girano i nomi di ex illustri come Sergio Conceiçao del Porto o Sinisa Mihajlovic, Inzaghi può trasformarsi nella pedina chiave del mercato allenatori che sta per aprirsi. Simone ha infatti addosso le attenzioni di almeno tre club. Datato l’apprezzamento della Juventus, che non ha escluso Inzaghi dal casting per l’eventuale successione di Allegri, ma attenzione all’ipotesi Milan, riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Per il dopo Gattuso in pole resta Eusebio Di Francesco, ma piace pure Inzaghi, che andrebbe quindi a sedersi curiosamente sulla panchina che è stata del fratello Filippo nella stagione. Ma a seguire l’allenatore della Lazio è anche l’Atalanta, club dove Inzaghi jr. ha avuto un breve passaggio da calciatore a fine carriera e che potrebbe dover rinunciare a fine stagione al richiestissimo Gian Piero Gasperini, nel mirino della Roma e seguito anche dalla stessa Juventus.

