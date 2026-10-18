Il curioso "caso" di Sascha Zverev: a fine anno sarà numero uno, ma potrebbe chiuderlo vincendo "solo" due titoli slam, cosa che rimanda al tennis di più di 20 anni fa. Intanto riflette se andare a Vienna

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

In un mondo fatto di certezze, i paradossi fanno certamente più notizia. E Sascha Zverev in qualche modo s’è dato da fare per offrire alla gente una o più ragioni per far parlare di sé. Perché il futuro numero uno del mondo a Shanghai ha mancato ancora una volta l’accesso alla finale di un Masters1000, con l’unica eccezione stagionale che rimanda a Madrid, quando però Sinner gli lasciò letteralmente le briciole (ovvero tre game) e un mare di domande in testa. La prova provata che i tornei del circuito dei maestri non sembrano essere troppo nelle grazie del tedesco, che a Parigi-Nanterre a inizio novembre avrà l’ultima chance per rimuovere lo zero alla voce “titoli 1000 vinti nell’anno solare che chiuderà al primo posto”.

Vinco lo slam e mollo (agli altri) tutto: i casi più iconici

Il paradosso sta tutto qui: Zverev s’appresta a mettere piede sul trono ATP pur limitandosi ad alzare due soli trofei nell’ultimo anno, sebbene li abbia selezionati con cura maniacale. Perché Parigi e New York in qualche modo l’hanno consegnato alla leggenda, colmando quel fastidioso zero alla voce titoli slam vinti in carriera che lo tormentava nel corso delle notti più insonni (e anche di giorno, probabilmente).

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Ma sarebbe davvero anomalo vedere il tedesco chiudere l’anno con appena due tornei vinti, per quanto si tratti di slam. Andando a rovistare negli archivi del circuito, ben pochi giocatori possono dire di aver chiuso l’anno vincendo solamente tornei dello slam. Uno di questi è Richard Krajicek, che nel 1996 sparò la cartuccia buona a Wimbledon (e ancora la gente lo ricorda per questo, oltre che soprattutto per il fuori programma prima della finale con MaliVai Washington, quando una donna attraversò il campo completamente nuda sotto lo sguardo compiaciuto dei due finalisti).

Nel nuovo millennio gli esempi sono più frequenti: il più iconico è quello di Goran Ivanisevic, trionfatore a Wimbledon (disputato grazie a una wild card) nel 2001. L’anno dopo furono addirittura in tre a vincere solo slam: lo svedese Thomas Johansson si fece bastare l’Australian Open, Albert Costa il Roland Garros, Pete Sampras gli US Open. Gaston Gaudio nel 2004 vinse il Roland Garros e poi nulla, così come Marat Safin nel 2005 vinse gli Australian Open senza poi imporsi in nessun altro torneo (peraltro sarà anche l’ultimo titolo vinto in carriera). Poi è arrivata l’era dei Fab 3 (poi diventati Fab 4 con Murray) e fino a Zverev nessuno aveva avuto una simile statistica.

Zverev in dubbio per Vienna: l’esempio di Sinner

Zverev adesso avrà altre tre opportunità per evitare di rientrare a fine anno nella categoria dei vincenti “solo” negli slam. A Vienna però potrebbe non partecipare, dal momento che ha fatto sapere che si prenderà sicuramente 10 giorni di riposo e di relativo stacco dalla racchetta, affermando dopo il ko. con Davidovich-Fokina di non essersi sentito mai così stanco da tanto tempo a questa parte (anche quando stava vincendo nel primo set della semifinale contro lo spagnolo).

Poi però sarà di scena a Parigi-Nanterre, quindi naturalmente alle Finals, dove si presenterà da nuovo numero uno del circuito. La scelta di saltare Vienna, se confermata, andrà però nella direzione di un “sapiente ragionamento”: nell’anno in cui Sinner ha giocato soltanto nei primi 6 mesi e mezzo e dove Alcaraz ha dovuto saltare 4 mesi per via del problema al polso destro, Zverev (che dei tre è quello più “anziano”, essendo classe 1997) ha capito che preservare il proprio corpo ed evitare di stressarlo eccessivamente è la cosa più intelligente che possa fare, perché l’usura ad alto livello è ormai divenuta un fattore.

E se a fine anno dovesse festeggiare “soltanto” due slam, beh, sarà poco male: c’è gente che li insegue una vita intera, e non riesce mai ad acchiapparli. Era così anche per Sascha fino allo scorso maggio, quando Parigi gli ha aperto le porte del paradiso. Tutto il resto (per dirla alla Califano) è noia.