Parafulmine D'Aversa: "Critiche ingenerose"

Dopo un inizio di campionato superiore alle aspettative, il Parma si trova per la prima volta di fronte all’obbligo di non perdere.

Un ko contro il Frosinone rovinerebbe quanto di buono fatto nei primi due mesi di stagione, ma nella conferenza di vigilia il tecnico crociato Roberto D’Aversa difende il gruppo dalle critiche piovute dopo la sconfitta contro l’Atalanta: " Ho letto tante cose negative in settimana, ad oggi invece il Parma sta facendo qualcosa di straordinario. Detto questo dobbiamo dare tutti di più rispetto alle ultime due partite. Avremo bisogno anche del supporto del pubblico per portare a casa un risultato positivo: affronteremo una squadra che ha trovato entusiasmo dopo gli ultimi risultati. I punti varranno doppio".

L’allenatore è finito nel mirino della critica per la gestione delle sostituzioni nelle ultime partite, condizionata però dai tanti infortuni: "Gli infortuni ci perseguitano, m non ci possiamo fare niente, siamo abituati a lavorare con quello che abbiamo a disposizione. La squadra intera non l'abbiamo mai avuta, comunque di problemi muscolare ne abbiamo avuti solo un paio, gli altri sono stati infortuni traumatici".

Dubbi in attacco in sede di formazione: "Grassi e Inglese sono recuperati, ma non potranno essere titolari, verranno in panchina. Di Gaudio può influire sulla partita, decidere anche subentrando, Siligardi ha fatto una ottima gara a Bergamo. Deciderò chi schierare".



SPORTAL.IT | 03-11-2018 17:25