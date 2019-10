Paragone Insigne-Eto'o di Varriale fa scatenare il web

Non si è ancora spenta l’eco della polemica per l’esclusione di Insigne non solo dall’undici titolare che ha giocato in Champions a Genk ma anche dalla panchina. Mandare il capitano del Napoli in tribuna è stata una scelta decisa di Ancelotti, un segnale valido per l’attaccante ma potenzialmente rivolto a tutti. Nessuno è indispensabile, nessuno è intoccabile. Mentre escono fuori tanti retroscena sulla vicenda (dalla rabbia del giocatore che avrebbe scalciato i tabelloni alle parole dette dal tecnico) resta acceso il dibattito tra i tifosi e sui social.

IL RUOLO – Nella vicenda si inserisce Enrico Varriale. Il vicedirettore di Raisport, noto simpatizzante degli azzurri, sa bene che uno dei problemi principali di Insigne è legato non solo alle panchine che gli sta riservando a volte Ancelotti, ma anche al ruolo.

LO SKETCH – Insigne non si trova a suo agio come esterno di centrocampo nel 4-4-2 e lo ha fatto capire anche apertamente. Basti rivedere una recente puntata di Tiki-Taka quando in collegamento dagli spogliatoi ha fatto un piccolo sketch con Cassano che era ospite in studio.

LA FRECCIATA – Cassano lo prendeva in giro dicendo: “Ma che aspetti, dici ad Ancelotti di metterti a sinistra nel 4-3-3 che è il posto tuo”. Insigne si mise a ridere, e tra il serio e il faceto rispose: “Ti dò il numero, diglielo tu”.

IL TWEET – Varriale però rimprovera il giocatore e su twitter scrive: “Credo che tra Ancelotti e Insigne sia una questione di feeling. Ho visto Rooney e Eto’o convinti da Ferguson e Mourinho a fare i terzini di fascia.Lo stesso Lorenzo con Sarri garantiva copertura. Sta soprattutto al capitano del Napoli dare sul campo le risposte giuste”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Eto’o lo faceva con Mou, ma si rifiutò con Benitez…il problema è quello” o anche: “Il comportamento che ha tenuto Insigne è grave, ci giochiamo la qualificazione agli ottavi di Champions e lui è anche il capitano e non può essere svogliato”.

IL FASTIDIO – I commenti dei tifosi del Napoli sono infastiditi: “Facesse meno il capuzziello e si mettesse al servizio della squadra e magari, ogni tanto, lasci la gambina invece di tirarla sempre indietro” e ancora: “Esatto e dato che le risposte sul campo non le da e c’è qualcuno nello stesso reparto che butta il sangue tutte le partite, meglio cambi atteggiamento e torni coi piedi per terra perché al momento sono solo chiacchiere”.

IL NERVOSISMO – E’ una situazione che non piace a nessuno in casa-Napoli: “Ancelotti lo vede – studia- molto più di noi in allenamento ecc e quindi a prescindere gli do perfettamente ragione” o anche: “È quello che penso anch’io….che ci si chiami CR7 o Lorenzhino o Pincopalla , si esige rispetto per allenatore e spogliatoio.Punto .Non esiste “nessuno è meglio ‘e me” .Siete dei professionisti pagati profumatamente siete già una casta privilegiata. Fai l’ omm!”.

LE CONSEGUENZE – La preoccupazione per la vicenda traspare da tanti tweet: “Si era capito da subito, che i due mal si sopportavano, era la società a dover intervenire, in un senso (cedere il giocatore) o nell’altro (far capire ad Ancelotti che Insigne era al centro del progetto Napoli) non si è fatto nulla, adesso se ne pagano le conseguenze…” e infine: “Traspare nervosismo tra i giocatori, basta risentire l’intervista a caldo di Mertens dopo la partita col Brescia. È compito specifico del mister la coesione del gruppo, fondazioni indispensabili su cui costruire. La vedo maluccio…”.

SPORTEVAI | 04-10-2019 09:52