Paraguay-Australia, noia e un pareggio che fa comodo a entrambe in classifica: ecco chi incontrano ai sedicesimi

Lo 0-0 della gara delle 4 del mattino ha deluso gli spettatori per il pareggio senza chiare occasioni da gol. Cosa serve al Paraguay per qualificarsi ai sedicesimi

Il primo “biscotto” di questo Mondiale? Lo 0-0 tra Australia e Paraguay accontenta tutt’e due dopo una sfida povera di emozioni ma ricca di conseguenze strategiche per la classifica del Mondiale 2026. I Socceroos hanno potuto blindare il secondo posto nel girone, mentre la nazionale guidata da Gustavo Alfaro ha compiuto un passo decisivo verso la qualificazione come una delle migliori terze. Inoltre, in palio c’era anche un accoppiamento più favorevole nella fase a eliminazione diretta: l’Australia, infatti, ha evitato di incrociare la Germania, vincitrice del Gruppo E, mentre il Paraguay resta in attesa di conoscere il proprio destino.

Primo tempo bloccato, Australia più intraprendente

La formazione sudamericana ha affrontato la gara con estrema prudenza, più preoccupata di non concedere occasioni che di cercare la vittoria. Una scelta che ha finito per isolare gli uomini di maggiore talento, come Ávalos ed Enciso, praticamente mai coinvolti.

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L’Australia ha invece gestito maggiormente il possesso e costruito le opportunità più interessanti della prima frazione. I Socceroos hanno sfiorato il vantaggio in più occasioni, trovando però sulla loro strada un ottimo Orlando Gil, decisivo nel mantenere inviolata la porta del Paraguay.

Reazione del Paraguay nella ripresa

Dopo l’intervallo la squadra di Gustavo Alfaro è rientrata in campo con un atteggiamento più aggressivo. I guaraní hanno alzato il baricentro e creato le migliori occasioni con Cubas e Mauricio, entrato proprio all’inizio del secondo tempo.

Il cambio di passo, tuttavia, non è bastato per rompere l’equilibrio. Con il trascorrere dei minuti entrambe le squadre hanno progressivamente abbassato i ritmi, dando l’impressione di accontentarsi del risultato. Nel complesso, Australia e Paraguay hanno prodotto appena sette tiri nello specchio della porta, senza mai creare vere occasioni da gol.

Gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta

Grazie al pareggio, l’Australia chiude il girone alle spalle degli Stati Uniti e ai sedicesimi affronterà la seconda classificata del Gruppo G. L’avversaria uscirà da una corsa ancora apertissima che coinvolge Iran, Egitto, Belgio e Nuova Zelanda.

Il Paraguay, invece, non ha ancora la matematica certezza del passaggio del turno, ma occupa una posizione favorevole nella graduatoria delle migliori terze e ha già alle spalle Corea del Sud, Scozia e la terza classificata del girone della Francia.

Cosa manca al Paraguay per qualificarsi

La squadra di Alfaro è attualmente quarta nella classifica delle migliori terze e vede gli ottavi molto vicini. Per essere eliminata dovrebbe verificarsi una serie di risultati favorevoli alle dirette concorrenti.

Nel Gruppo G l’Iran dovrebbe battere l’Egitto oppure Belgio e Nuova Zelanda dovrebbero evitare il pareggio. Nel Gruppo H servirebbe la contemporanea vittoria dell’Uruguay contro la Spagna e di Capo Verde contro l’Arabia Saudita.

Nel Gruppo J un pareggio tra Austria e Algeria complicherebbe la situazione dei guaraní, mentre nel Gruppo K sarebbe necessario un successo della Repubblica Democratica del Congo sull’Uzbekistan. Infine, nel Gruppo I il Paraguay spera che la Croazia non pareggi contro il Ghana. Si tratta comunque di una combinazione piuttosto difficile da realizzare. Basterebbe infatti che uno solo di questi incastri non si verificasse per consegnare ai sudamericani la qualificazione ai sedicesimi.

La Germania all’orizzonte

Se i risultati degli altri gironi dovessero confermare l’attuale scenario, il Paraguay affronterà la Germania lunedì 29 giugno alle 17:30 a Boston. Una sfida di altissimo livello che rappresenterebbe il premio per una qualificazione ormai a un passo.