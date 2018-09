Paraguay, cane randagio diventa vice allenatore

Non è dato sapere se tra i suoi mantra tattici ci sia il possesso di palla, come per l’illustre “quasi” omonimo, e se per la porta prediliga estremi difensori che ci sanno fare nel gioco con i piedi, proprio come Pep Guardiola. Di sicuro, la storia di "Pup" Guardiola, come l’ha simpaticamente ribattezzata 'The Guardian' ha commosso il mondo, del calcio, ma non solo. Il “soggetto” in questione è una cagnolina randagia, di razza meticcia, che, come riferisce 'Cronica.com', è stata adottata dalla squadra paraguayana del Club Sportivo 2 de Mayo, che milita in seconda divisione.

Il soprannome è ovviamente scherzoso, perché la cagnolina ha un nome proprio, Tesapara, ed è entrata di prepotenza nella vita quotidiana di giocatori e staff tecnico della squadra, essendo stata “scelta” dall’allenatore Carlos Jara Saguier come… proprio assistente. Guai però a pensare che siamo di fronte a una semplice mascotte, a un simpatico animale che magari entra in campo con i giocatori prima di ogni partita, viene festeggiata in caso di vittoria o indossa i vestitini con i colori social del club. No, perché Tesapara ha conquistato tutti proprio grazie alla sua storia di dolce cagnolina abbandonata, al punto da divenire parte integrante degli allenamenti quotidiani e addirittura trovare posto in panchina durante le partite del campionato, in casa e in trasferta.

"Ha 10 anni e comprende lo stato d'animo della squadra. Capta le vibrazioni e l'energia del gruppo" ha detto Saguier. Insomma, qualcosa a metà tra un vice allenatore e un team manager, chiamato per definizione a fare da collante tra staff tecnico e giocatori, ma pure a rendere meno solitario il lavoro dell’allenatore, perché "Tesapara vive in ritiro – ha proseguito Saguier – Quando le porte si chiudono fa la guardia, ma di giorno è amichevole con tutti. Lei mi accompagna in campo, nei corridoi, in ufficio".

Del resto, l’avventura è iniziata proprio poco prima dell’arrivo in panchina di Saguier, quando Tesapara era stata avvistata vagare intorno al campo Monumental Río Parapití: "Da allora è al mio fianco ed è la mia compagna di avventura qui" ha concluso l’allenatore. La speranza è che, in caso di esonero dell’allenatore, il sogno dell’aiuto mister a quattro zampe non finisca…

SPORTAL.IT | 07-09-2018 17:35