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Paraguay-Francia: formazioni ufficiali. Bufera su Filadelfia, la FIFA avvisa Deschamps e Mbappè, rischio maratona

La Francia di Mbappé sfida il Paraguay negli ottavi dei Mondiali. Ma il maltempo minaccia la gara di Filadelfia: la FIFA monitora la situazione. Le scelte degli allenatori

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Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Francia di Mbappé sfida il Paraguay per conquistare un posto nei quarti di finale dei Mondiali. Ma sulla sfida in programma alle 23:00 italiane a Filadelfia incombe la minaccia del maltempo. Secondo le ultime previsioni sono attesi forti piogge e fulmini, che rischiano di trasformare il match dei Blues in un’altra maratona, dopo quella durata quasi quattro ore contro l’Iraq, sempre per lo stesso motivo. Intanto ecco le scelte di Alfaro e Deschamps per l’ottavo di finale.

Il maltempo minaccia Paraguay-Francia: l’allarme della FIFA

Manca poco al calcio d’inizio e il meteo non promette nulla di buono. La FIFA ha avvisato le due squadre spiegando che “in questo momento il rischio di ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche è elevato”. Il servizio meteorologico nazionale prevede temperature comprese tra i 36 e i 38 °C, con una percepita fino a 41 °C. Inoltre, “c’è rischio di rovesci e temporali, soprattutto dopo le 17:00”, l’orario locale previsto per il fischio d’inizio a Filadelfia.

Potrebbero quindi verificarsi ritardi già prima del calcio d’inizio, ma non sono esclusi stop anche nel corso della partita. Il protocollo di sicurezza è infatti molto rigido e prevede la sospensione o il rinvio dell’incontro qualora vengano rilevati fulmini entro un raggio di 13 chilometri dallo stadio. In quel caso i giocatori dovranno rientrare negli spogliatoi, mentre gli spettatori saranno invitati a trovare un riparo adeguato. La ripresa dell’attività all’aperto può avvenire soltanto dopo almeno 30 minuti dall’ultimo fulmine rilevato. La FIFA ha comunque rassicurato che “continueremo a valutare la situazione e forniremo aggiornamenti” nelle prossime ore.

Paraguay, torna Diego Gomez: l’undici di Alfaro

Dopo l’impresa contro la Germania ai sedicesimi, il Paraguay è chiamato a un’altra prova straordinaria contro una delle grandi favorite per il titolo. Alfaro conferma il 4-3-3: davanti a Gill agiranno Caceres, Gustavo Gomez, Canale e Alonso. A centrocampo torna Diego Gomez dopo aver scontato la squalifica e completerà il reparto insieme a Galarza e Cubas. In attacco Almiron ed Enciso agiranno sugli esterni a supporto di Avalos, riferimento centrale.

Francia, tegola Tchouameni: le scelte di Deschamps

A poche ore dall’ottavo di finale, Deschamps ha dovuto rinunciare a Tchouameni, fermato da un fastidio muscolare. La Francia si schiera con il consueto 4-2-3-1: tra i pali c’è Maignan, davanti a lui la linea difensiva composta da Kounde, Upamecano, Saliba e Digne. In mediana, accanto a Rabiot, spazio al centrocampista della Roma Manu Koné, chiamato a sostituire il giocatore del Real Madrid. Sulla trequarti agiranno Dembelé, Olise e Barcola alle spalle di Mbappé, confermato come terminale offensivo.

Paraguay-Francia: le probabili formazioni

(Formazioni ufficiali non ancora disponibili)

  • Paraguay (4-3-3): Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso. Ct. Alfaro.
  • Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps

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