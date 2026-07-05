Zlatan commenta alla sua maniera il "trattamento di favore" concesso dai sudamericani ai transalpini. Il portiere paraguaiano invia un messaggio al Torino

Non si placano le polemiche dopo Paraguay-Francia. La sfida vinta dai transalpini grazie al rigore trasformato da Kylian Mbappé è, infatti, ancora al centro dell’opinione pubblica per il trattamento spesso al limite della correttezza dei sudamericani alla nazionale guidata in panchina di Didier Deschamps. Tra chi si è espresso in modo netto c’è anche l’advisor del Milan e opinionista d’eccezione negli Stati Uniti, Zlatan Ibrahimovic. E nel post gara è arrivato anche il commento del portiere paraguaiano, Orlando Gill, che si è espresso anche in merito all’interesse del Torino.

Paraguay-Francia, gara delle polemiche

È bastato un calcio di rigore alla Francia per piegare il – a dir poco – fastidioso Paraguay nell’ottavo di finale andato in scena al Lincoln Financial Field di Filadelfia. Una partita che i sudamericani hanno impostato sul fisico e sulla malizia, con interventi sporchi e spesso al limite, attirando critiche a dir poco unanimi. Pareri non benevoli anche per la direzione arbitrale dell’uzbeco Igiz Tantashev, che nonostante i tanti colpi proibiti dei paraguaiani alla fine ha ammonito solo tre giocatori e tutti della Francia.

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L’attacco di Mbappé e l’applauso di Ibra

Al termine della gara, che ha regalato ai francesi il quarto contro il Marocco, Mbappé non ha nascosto la propria soddisfazione nell’aver vinto senza indossare lo “smoking bianco”, ma anzi dovendo sporcarsi “le mani nella mer*a”. Una prestazione che Zlatan Ibrahimovic in veste di opinionista e commentatore dei Mondiali per Fox Sports ha applaudito. “Credo che in una gara che i paraguaiani hanno voluto impostare in questo modo era fondamentale non lasciarsi provocare, di rimanere calmi e di non cadere nella loro trappola”.

L’ammissione di Zlatan

Provando a mettersi nei panni dei giocatori transalpini, l’advisor del Milan si è poi spinto oltre: “Che cosa avrei fatto io in una situazione del genere? Di certo mi sarei beccato quattro cartellino rossi e spedito qualcuno in ospedale. Le provocazioni fanno parte del gioco, ma non mi piacciono”. E, poi, sull’atteggiamento di Mbappé e compagni: “Sono stati bravi a non lasciarsi provocare. Segnare, esultare, vincere e festeggiare con i tifosi è la cosa migliore da fare in quelle situazioni”.

Gill manda un messaggio al Torino

A conferma della capacità di Mbappé di non cadere alle provocazioni anche il mancato saluto tra la stella francese del Real Madrid e il portiere del Paraguay, Orlando Gill, che nel post gara ha spiegato: “Sono andato da Mbappé per congratularmi con lui, ma si è rifiutato di stringermi la mano”. L’ottimo mondiale giocato dal talentuoso estremo difensore di proprietà del San Lorenzo ha attirato l’attenzione anche dei club di Serie A, a partire dal Torino. Un interesse, quello dei granata che non sembra lasciare indifferente il classe 2000, che ha ammesso: “Torino? È un grande club, perché no. Vediamo che cosa succede. Sceglieremo l’opzione migliore”.