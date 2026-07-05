La prova dell’arbitro Tantashev al Filadelfia Stadium, in Pennsylvania, analizzata al microscopio, il fischietto uzbeko ha ammonito solo i francesi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giornata da dimenticare per l’arbitro Tantshev: 24 falli fischiati, 3 ammoniti solo della Francia nonostante le scorrettezze continue del Paraguay, graziati tutti i giocatori sudamericani. Sull’episodio del rigore deve invece ringraziare il Var. Vediamo cosa è successo al Filadelfia Stadium, in Pennsylvania.

Paraguay-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 19′, è per Barcola per un calcio a Càceres. A metà primo tempo Dembele inizia a litigare con due avversari, ne nasce una maxi rissa che coinvolge molti giocatori in campo fino all’intervento dell’arbitro, che riporta la calma. Poco dopo Mbappé scatta sulla trequarti e cade a terra, lamentando un colpo rifilato a palla lontana da Galarza, l’arbitro non vede, il Var non interviene e la Francia protesta a giusta ragione.

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Il rigore decisivo

Al 67′ intervento dubbio di Diego Gomes su Doue nell’area del Paraguay: il Var richiama all’on field review l’arbitro Tantashev che assegna il rigore. Dal dischetto Mbappè non sbaglia, centrando il suo il suo 19esimo gol ai Mondiali; solo Lionel Messi ne ha trovati di più (20); inoltre, è il suo 11esimo centro nella fase a eliminazione diretta della competizione. Il Paraguay replica con falli e provocazioni continue, con Galarza che si distingue in negativo ma la fa sempre franca. L’arbitro invece inventa un’ammonizione Koné per un innocuo intervento su Càceres.

L’arbitro sbaglia tutto

Al 91′ ancora un fallo di Galarza su Olise che meritava un cartellino. Altro contatto Galarza-Kounde a palla lontana, anche stavolta nessuna decisione. Ammonito invece Olise per un litigio con Galarza che crolla platealmente a terra per una leggera trattenuta di maglia. Poco dopo il giocatore del Paraguay è di nuovo a terra in area di rigore. Dopo il recupero finisce 1-0 per la Francia che affronterà ora il Marocco.

Chi è l’arbitro Ilgiz Tantashev

Ilgiz Tantashev, nato a Bukhara, il 5 aprile 1984, è un arbitro di calcio uzbeko. Oltre al campionato nazionale, ha arbitrato anche in altre competizioni, tra cui la semifinale dei playoff della Indian Super League nella stagione 2019/20 tra FC Goa e Chennaiyin FC, una partita della Saudi Professional League nella stagione 2020/23, e una partita di campionato della Vysshaya Liga in Tagikistan. Nel 2025 dirige alcune partite del mondiale per club 2025, esordendo nel match tra Fluminense e Borussia Dortmund. La sua prima partita nota tra squadre nazionali maggiori è stata un’amichevole tra Singapore e Myanmar il 26 novembre 2014. Il suo debutto in un torneo intercontinentale è avvenuto al Torneo olimpico di calcio 2024.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin, con il qatariota Abdulrahman Al Jassim IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Dembele, Caceres, Olise.