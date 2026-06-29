Vigilia movimentata per i sudamericani, l'allenatore replica alle critiche del leggendario portiere, lamenta la scarsa considerazione in patria per i risultati al Mondiale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Aveva molto da dire Gustavo Alfaro. Il ct del Paraguay ha parlato per quasi un’ora alla vigilia della gara dei sedicesimi dei Mondiali contro la Germania e ce n’è per tutti: dalle critiche provenienti dal suo paese alle difficoltà affrontate d a causa del poco tempo a disposizione per la preparazione (“Abbiamo sempre dovuto imparare dalle avversità e questa situazione non fa eccezione”) fino alla dura replica alle critiche di Chilavert, l’ex leggendario portiere paraguayano.

Lo sfogo del ct Alfaro

Il Paraguay, classificatosi terzo nel Gruppo D dietro a Stati Uniti e Australia, si è qualificato per la fase a eliminazione diretta, ma a quanto pare questo non ha scatenato festeggiamenti in patria. “Ho avuto la sensazione che il Paraguay fosse forse l’unico Paese in cui non ci sono stati festeggiamenti per il passaggio del turno. Il sentimento generale era: ‘Sì, siamo passati, ma non siamo arrivati ​​secondi perché l’allenatore è un codardo'”. L’apprezzamento all’estero è stato decisamente maggiore. “Ho ricevuto messaggi da persone di tutto il mondo che si congratulavano con noi per la qualificazione. Ci dicevano che era stata un’impresa eroica raggiungere i Mondiali con il Paraguay. E ancor di più il fatto che fossimo riusciti a superare la fase a gironi”.

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La replica a Chilavert

Alfaro poi ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da José Luis Chilavert, che lo aveva recentemente affrontato dopo l’esplosiva conferenza stampa tenuta dal “Cacciatore di Utopie”, così come viene chiamato il ct – in seguito al pareggio a reti inviolate contro l’Australia. “Alfaro è un personaggio che non capisce niente di calcio; sa solo parlare. Nelle sue dichiarazioni denigra i calciatori paraguaiani “, aveva detto l’ex portiere. “Avrei preferito che Chilavert, invece di fare il cecchino, mi avesse chiamato dicendomi: ‘Gustavo, vorrei parlare con te’. Sapete? Le porte della nazionale sono aperte. L’altro giorno è venuto Roque Santa Cruz, Roque è venuto a parlare con gli attaccanti e con tutti i ragazzi. È venuto a prendere uno spuntino e a pranzare con noi. Sono venuti tutti i ragazzi, Carlitos Bonet, Nelson Haedo Valdez, Jonathan Santana, e quando li ho visti a Ypané ho chiesto loro di rimanere con la Nazionale, perché quella è casa loro”.

Alfaro ha ricordato un aneddoto con José Luis Chilavert: “Sapete cosa mi ha detto Chilavert un giorno? Ero andato a commentare una partita di qualificazione ai Mondiali per Caracol TV, dove la Colombia ha battuto l’Uruguay. Mentre stavo andando via, ho incontrato Chilavert. Ho un buon rapporto con lui, disse: cose oltraggiose sul calcio paraguaiano e aggiunse: “Prenderò il controllo del calcio paraguaiano e dovrò ingaggiare un allenatore come te, che dovrà essere l’allenatore della nazionale paraguaiana”. Oggi lo sono. Se ora decide di criticarmi è un problema suo, non mio”.

La sfida ai tedeschi

Altra polemica è legata alle frasi dette sulla Turchia che sarebbe più forte del Paraguay: “L’altro giorno mi hanno fatto delle domande perché ho detto che due giocatori turchi valevano di più, ma l’ho detto ai giocatori stessi. Non volevo sminuirli; dimostreremo che anche se due giocatori valgono più di noi, li batteremo”. Infine la sfida alla Germania: “Abbiamo già affrontato Argentina, Brasile, squadre dello stesso calibro o addirittura di calibro superiore a quello della Germania (che già ha perso con l’Ecuador ndr). Le abbiamo già affrontate e ovviamente quelle partite sono state molto difficili per noi, ma siamo riusciti a vincere, quindi perché non questa? Pur con umiltà, affermiamo di poter competere con chiunque”.