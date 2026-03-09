Paralimpiadi, Chiara Mazzel si prende l'oro e vince due volte a Milano Cortina nel superG VI: imprevisto in ricognizione

Prestazione maiuscola di Chiara Mazzel che rivela un retroscena alla partenza sulle sue condizioni non ottimali alla partenza

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Stamattina, a decidere, è stato il mal di testa di Chiara Mazzel. Così fastidioso da indurla a ritenere rinviato l’appuntamento con il superG femminile dopo le prime valutazioni. Invece, come accade quando a decidere è la voglia, la determinazione è accaduto l’imprevedibile: l’oro seguito all’argento già messo in bacheca per l’azzurra che vince nel superG femminile vision impaired alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L'oro di Chiara Mazzel

Le passioni di Mazzel e l'approdo allo sci

Le parole dopo la vittoria L’oro di Chiara Mazzel Quasi 30, anche se non ancora compiuti, Chiara Mazzel era partita con qualche sospetto. Un’indecisione imputabile, come spiega ella stessa ai microfoni di RaiSport, a una sensazione di pesantezza alla testa che la aveva indotta a dire no alla sua guida. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Le premesse non erano delle migliori, considerato che Chiara è stata la prima a scendere sulla magnifica pista dell’Olympia delle Tofane con il pettorale 1. La trentina delle Fiamme Gialle ha chiuso col tempo di 1:14.84 insieme alla guida Nicola Cotti Cottini. Un tempo spettacolare. Per completezza, sul podio sono finite anche l’austriaca Veronika Aigner e il bronzo alla slovacca Alexandra Rexova. Quarta l’altra azzurra Martina Vozza. Si tratta della seconda vittoria per la spedizione azzurra dopo lo snowboard di Emanuel Perathoner. Pochi minuti per festeggiare l’oro di Chiara che è arrivato il momento di Giacomo Bertagnolli, medaglia d’argento sempre nel superG vision inpaire maschile insieme alla guida Andrea Ravelli: l’oro è sfumato per soli 16 centesimi ed è andato all’austriaco Aigner e dopo un inizio lentoi rispetto a quanto recuperato poi. Terzo il canadese Ericsson.

Le passioni di Mazzel e l’approdo allo sci Chiara Mazzel si porta a casa, a San Giovanni di Fassa la seconda medaglia. Lo sci è la sua passione, con il corno francese, pittura e scrittura. Chiara ha centrato questo risultato inatteso, a suo dire, ma con tanto lavoro alle spalle. A soli 18 anni, Chiara ha scoperto il glaucoma diagnosticato all’età di diciotto anni e che, in poco tempo, le toglie quasi completamente la vista da un occhio concedendole poco all’altro. Nella carriera di Chiara Mazzel cinque medaglie ai Mondiali, mentre in Coppa del mondo, Mazzel è salita 18 volte sul podio, otto sul gradino più alto e due volte proprio a Cortina. Adesso due medaglie a Milano Cortina, da appendere vicino ai suoi trofei. Le parole dopo la vittoria