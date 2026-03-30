Paralimpiadi Milano Cortina 2026: dopo 32 anni anni battuto il record di medaglie

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Dal 6 al 15 marzo, Milano e Cortina hanno ospitato i Giochi Paralimpici invernali, competizione a cui prendono parte atleti con varie forme e livelli di disabilità. Quarto posto per l’Italia nella classifica finale, con ben 16 medaglie. Si tratta della spedizione più fruttuosa per gli Azzurri, che hanno battuto il record stabilito a Lillehammer nel 1994.

Ma è anche il miglior risultato in termini di “preziosità” del bottino, anche qui stracciando il primato risalente a Nagano 1998. Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutto il resoconto della spedizione italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.