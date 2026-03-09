Paralimpiadi Milano Cortina, Bertagnolli va in doppia cifra: splendido argento in superG (con i complimenti di Abodi)

Giacomo Bertagnolli continua a stupire: ha "promesso" a se stesso di conquistare 5 medaglie in 5 gare e in supergigante è arrivata la seconda. Domani in supercombinata punta a confermarsi campione

La doppia cifra è già stata mandata in archivio: Giacomo Bertagnolli l’aveva messa nel mirino da tempo, nell’arco di un paio di giorni l’ha centrata grazie all’argento conquistato nel supergigante “visually impaired”, dove per soli 16 centesimi è finito dietro l’austriaco Aigner (già vincitore della discesa) e non è riuscito a mettere al collo il metallo più pregiato, sebbene tutto ciò non sembra avergli tolto troppe ore di sonno. Anche perché già domani in supercombinata la possibilità di centrare la prima medaglia d’oro della sua paralimpiade è praticamente dietro l’angolo.

Un argento che vale come un oro: “Ma domani conta vincere”

Dopotutto Giacomo, nativo di Cavalese (è classe 1999), già prima di arrivare ai giochi aveva fatto capire bene quali fossero le sue intenzioni: “Punto a portare a casa 5 medaglie, una per ogni gara disputata”. Per ora è stato di parola: il bronzo in discesa è servito per rompere il ghiaccio, l’argento in supergigante gli ha fatto salire anche un po’ di rabbia, utile da poter essere reinvestita nelle prossime giornate di gara, dove accanto a gigante e slalom ci sarà anche la supercombinata dove nel 2022 a Pechino vinse la medaglia d’oro.

“Quello di oggi è un bellissimo argento, anche se 16 centesimi di distacco non sono niente. Per come ho attaccato la pista e come sono arrivato in fondo per me questa medaglia vale quanto un oro, ma domani in supercombinata servirà prenderlo sul serio, perché sento di averlo nelle gambe”, ha dichiarato a fine giornata. “Questo era un supergigante molto veloce dove bisognava fare attenzione i alcuni punti, e dove la neve non ha aiutato perché con queste temperature si scalda troppo facilmente. Io so che posso fare la differenza se c’è neve dura, ma le paralimpiadi sono sempre a marzo e le condizioni sono sempre queste, ci dobbiamo adattare”.

Bertagnolli al termine della prova ha ricevuto i complimenti del ministro Andrea Abodi, molto attento a tutte le gare dei giochi: “Giacomo e la sua guida Andrea Ravelli hanno fatto una gran bella gara, riuscendo a recuperare nella seconda parte e aggredendo la neve con lucida determinazione e talento cristallino. Sapere di avere un ragazzo arrivato a 10 medaglie paralimpiche è motivo di orgoglio per tutta la nazione, e sono sicuro che non sia ancora finita”.

Un campione fuori dal comune: vanta anche 17 medaglie mondiali

Quella di Bertagnolli è una storia di resilienza e forza di volontà, ma anche figlia di un amore per lo sci e più in generale per la montagna che gli hanno permesso di diventare un esempio per tantissime persone. Ipovedente fin dalla nascita a causa di un’atrofia del nervo ottico, ha imparato a sciare quando aveva appena due anni e a 12 anni ha cominciato a gareggiare nei circuiti agonistici. A soli 14 anni ha debuttato in Coppa Europa, due anni più tardi ha fatto il suo ingresso nella selezione italiana di Coppa del Mondo, ottenendo un podio nella prima gara disputata a St. Moritz. La prima vittoria è arrivata nel gennaio del 2016 a Kranjska Gora, la prima di 4 che in quell’annata gli hanno permesso di conquistare la classifica generale di Coppa, impresa replicata poi nella stagione 2020.

In Coppa del Mondo vanta 55 vittorie, nei mondiali 17 medaglie (di cui 10 d’oro), alle paralimpiadi il bottino aggiornato racconta di 4 medaglie d’oro, 4 d’argento e due di bronzo. Un bottino, come detto, destinato a trovare ulteriori metalli nei prossimi giorni, con la supercombinata prima e le due prove tecniche che sulla carta dovrebbero vederlo tra i grandi favoriti per il successo.

Una decina di giorni fa Giacomo ha avuto l’onore di salire sul palco dell’Ariston durante una delle serate del Festival di Sanremo, testimonial di un mondo del quale ci si ricorda sempre troppo poco. Ma grazie ai suoi successi continua a far parlare tanto (e bene) di sé. E come ha ribadito dopo l’argento in supergigante, “la mia paralimpiade non è nemmeno a metà”.