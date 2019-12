Paratici allo scoperto sul futuro di Cristiano Ronaldo

Nella giornata di lunedì diverse indiscrezioni provenienti dalla Spagna suggerivano uno scenario clamoroso: Cristiano Ronaldo via dalla Juventus a gennaio.

Il fuoriclasse portoghese, secondo le voci, avrebbe 'incolpato' i bianconeri per il mancato Pallone d'Oro (vinto poi dal rivale di sempre Leo Messi).

Dal Gran Galà del Calcio però Fabio Paratici ha voluto smentire: "Non è un momento difficile per Cristiano. Lo abbiamo sempre detto che secondo noi meritava di vincere il Pallone d'Oro, le classifiche dei premi sono sempre opinabili. Per lui non è un momento difficile, è stato fuori per un periodo dagli allenamenti a causa di un colpo al ginocchio e lo ringraziamo per quanto fatto in condizioni non ottimali. Resta alla Juve? Senza dubbio".

"Per lo scudetto l'Inter è la squadra più accreditata – ha poi rivelato il dirigente della Vecchia Signora -, sta facendo un ottimo campionato. Noi pensiamo a noi, poi alla fine vedremo. Tutti quelli che fanno sport sanno quanto si faccia fatica a vincere una volta, pensate quanta fatica si faccia fatica a vincere due, tre, quattro, fino ad arrivare a otto".

"E' stato faticosissimo, ma nello stesso tempo noi vogliamo essere superiori a questa possibile inconscia pancia piena. Detto questo, ricordiamoci che su 20 incontri abbiamo vinto 16 partite e pareggiate 4. La pancia piena in questo momento mi sembra che sia solo un pensiero che possa venire quando c'è un momento di minima difficoltà come un pareggio".

Le voci sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo erano state sollevate che da Eduardo Inda, giornalista direttore di OKDiario, tra i primi ad anticipare il trasferimento di CR7 nel club campione d'Italia nell'estate 2018: "Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione se non dovesse riuscire a vincere la Champions League. La Juventus oltretutto vorrebbe portare a Torino Paul Pogba e Kylian Mbappé e, per ragioni finanziarie, dovrebbe appunto vendere CR7". aveva detto.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 08:08