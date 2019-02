Paratici: "Dybala può diventare bandiera della Juve"

In una lunga chiacchierata ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, Paratici si è soffermato su tanti temi, compreso il futuro di Dybala, dato per possibile partente a giugno: "E' un giocatore della Juve, ha 25 anni e ha già dimostrato tanto. Deve continuare a migliorare per essere la bandiera della Juve: ha doti tecniche e morali per essere una bandiera juventina".

Una battuta anche su Allegri: "Abbiamo un progetto, Max fa parte di questo progetto. Sono convintissimo che al di là di un risultato positivo o negativo rimarrà con noi per cercare di migliorarci". Si parla anche dell'imminente sfida di Champions League con l'Atletico Madrid: "Noi stiamo bene, pensiamo a noi. Mercoledì vedremo come staranno loro. Sono partite impegnative, difficili e importanti. Io non credo che si debbano aspettare queste due partite per capire quanto vale la Juventus in Europa".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 10:10