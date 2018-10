Paratici giura amore alla Juventus

A margine della cerimonia di premiazione dei premi “Manlio Scopigno” per la scorsa stagione sportiva, Fabio Paratici ha dichiarato: “Dedico questo premio alla persona che mi ha cresciuto e che per me è stato davvero un padre, Beppe Marotta. Senza di lui ora le cose cambieranno, prima mi era riuscito bene di restare tre passi indietro, ma io continuerò a fare il mio lavoro per costruire la Juventus più forte di sempre”.

“Milinkovic-Savic? Non ne abbiamo mai parlato nè con la Lazio nè con lui. Pogba? Siamo legati a lui ma non ci abbiamo mai pensato e non abbiamo intenzione di pensarci. Marotta all’Inter? Non mi stupirei – ha concluso Paratici – perchè è un grande dirigente e l’Inter è una grande società. Insieme a Galliani è uno dei più grande degli ultimi dieci anni. Io via dalla Juve? Non ho mai pensato di cambiare, sono innamorato della Juve”.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 21:20