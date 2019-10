Paratici: "Molto soddisfatti di De Ligt"

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky ha parlato di De Ligt: "Siamo molto soddisfatti. De Ligt gioca con più continuità di altri, ma non dimentichiamo che ha 19 anni ed è molto difficile giocare in una squadra come la Juve a 19 anni. E' stato eletto miglior difensore dell'ultima Champions League".

Sulla partita con il Lecce: "Noi aggrediamo tutte le partite, siamo concentrati sulla prestazione. Di fronte ci sarà un Lecce che continuerà a giocare sul suo livello, cioè su un livello molto buono".

SPORTAL.IT | 26-10-2019 15:40