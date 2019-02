Il ds della Juventus Fabio Paratici non vuole sentire scuse dopo la sconfitta della Juventus in Champions: "Quando una squadra italiana perde in Europa si torna a parlare di Serie A non allenante: ho dubbi al riguardo. Anche perché quando arriva un giocatore dall'estero si dice che deve avere tempo per ambientarsi in un campionato così difficile. La verità è che le partite di Champions sono più impegnative di quelle di qualsiasi lega".

Sulla pressione per la presenza di Ronaldo: "Non è che prima non la sentissimo, siamo professionisti di alto livello e la pressione ce la mettiamo da soli. La sconfitta di Madrid non è dovuta a questo. Allegri? È un allenatore straordinario, l'ha dimostrato nel corso degli anni: nelle ultime quattro stagioni la Juve ha saltato sei gare su quelle possibili".

SPORTAL.IT | 24-02-2019 16:15