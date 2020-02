Paratici: "Siamo tutti in discussione"

Il ds della Juventus Fabio Paratici a Sky parla prima della partita contro il Brescia: "Noi la pressione ce la mettiamo da soli perchè quando sei un professionista di alto livello ti aspetti tanto innanzitutto da te stesso. Poi alla Juventus la pressione ce la mettiamo ancora di più da soli per il club che rappresentiamo. Ricordo che in tutti gli altri anni i campionati non si sono mai vinti a marzo o ad aprile, ma sempre a maggio. Quindi è tutto normale".

"Sarri? Credo che alla Juventus siamo ogni giorno tutti in discussione. E' questo il decimo anno che io sono qua, la decima stagione, sono 8 anni che vinciamo, abbiamo vinto 16 titoli e siamo comunque stati ogni anno in discussione e anche oggi è esattamente come gli altri anni".

SPORTAL.IT | 16-02-2020 15:34