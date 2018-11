Paratici sicuro: 'Ronaldo è il più forte della storia'

La partita contro la Spal ha segnato il debutto di Fabio Paratici nei panni di Chief Football Officer, incarico conferitogli ufficialmente dalla società nella giornata di venerdì.

L’ex braccio destro di Beppe Marotta è ormai un punto di riferimento nel mondo bianconero, ma il legame con l’ex dirigente resta forte.

Ai microfoni di 'Sky Sport' Paratici ha parlato per la prima volta dell’imminente approdo di Marotta all’Inter: “Sono molto legato a Beppe, sia personalmente, che professionalmente. È un grandissimo dirigente e sicuramente lo dimostrerà anche all’Inter".

Paratici ha poi commentato le indiscrezioni che danno Cristiano Ronaldo giù dal podio del Pallone d'Oro: “Si sta parlando del giocatore più forte del mondo e, credo, del più importante nella storia del calcio, quindi non ci sono dubbi sul fatto che meriterebbe di vincere il Pallone d’Oro. Mi sembra strano che un giocatore che ha segnato 15 gol in un’edizione di Champions League, tra cui molti decisivi, di pregevole fattura, e noi ne sappiamo qualcosa, rischi di non vincerlo. Comunque lui è sempre sereno".

SPORTAL.IT | 24-11-2018 19:00