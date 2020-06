Paratici tranquillizza su Dybala

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato alla Rai prima della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. "Il rinnovo di Dybala? Non siamo preoccupati, abbiamo accennato il discorso con l'entourage del calciatore con cui abbiamo un'ottima relazione. Siamo decisamente ottimisti".

"Vuole un aumento? Sarebbe logico e comprensibile, tutti i lavoratori che vanno a rinegoziare un accordo lo vogliono. Zaniolo? Non è il momento per pensare al mercato, ne abbiamo parlato sin troppo in questi mesi perché non c'era il calcio giocato. Stasera ci godiamo la serata", ha concluso Paratici a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Juventus e Milan.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 21:07