Paratici: "Via Marotta? Ora siamo in 3"

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici a Sky spiega come sarà gestito il post Marotta: "Prima ero ds, quindi avevo grande responsabilità; decidevamo in 4 persone, il presidente Agnelli, Nedved, il direttore Marotta e il sottoscritto, con l'aggiunta di Allegri per determinate tematiche; ora rimane lo stesso, formato da 3 persone anziché da 4". L'ex ad non sarà più in carica nel club bianconero da fine ottobre.

Le accuse di stupro contro Cristiano Ronaldo e i twitter a sostegno del cinque volte Pallone d'Oro: "Innanzitutto, noi abbiamo già manifestato il nostro appoggio, il nostro supporto totale al giocatore. È un giocatore di grande valore che ha sempre espresso nella sua vita grandi valori, è molto impegnato nel sociale, è un professionista ineccepibile, una persona ineccepibile, di questo ne sono testimonianza le dichiarazioni di tutti i compagni. Quindi, oltre a questo, non direi niente altro. Siamo vicini a lui e, come abbiamo detto prima, sempre di supporto.".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 17:55