Pardo: "Inter, Conte ha cambiato idea su un nerazzurro”

In attesa dell’arrivo di un grande attaccante e della definizione dell’affare Barella, in casa Inter tiene banco la questione riguardante il futuro di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, giocatori esclusi dal progetto tecnico di Antonio Conte ma che Beppe Marotta non è ancora riuscito a piazzare sul mercato. Per l’Inter si tratta di una questione vitale: i due pesano sul monte ingaggi e sono stati estromessi dall’organico della prossima stagione da parte del nuovo allenatore.

STIMA PER RADJA. Una scelta, quella di Conte, che ha sorpreso Pierluigi Pardo. Parlando a Radio Marte, il giornalista Mediaset ha infatti ricordato come in passato Conte nutrisse una grande stima nei confronti di Nainggolan e fosse anche solleticato dall’idea di allenare Icardi. “L’Inter gode dell’effetto Conte e vedremo quanto migliorerà i giocatori, si tratta sicuramente di una cosa che gli è sempre riuscita molto bene in carriera – ha dichiarato Pardo -. Mi sorprende, però, che Conte non abbia dato neanche una possibilità a Nainggolan e Icardi. Il centrocampista belga rappresentava un vero e proprio pallino di Conte, quando allenava la Juve. E anche Icardi potrebbe rappresentare una sfida allettante per un tecnico ambizioso come lui”.

INTER PRIMA SCELTA. Stavolta, però, pare che Conte abbia preferito aggirare il problema chiedendo la cessione dei due. Pardo ha poi spiegato di non aver interpellato Wanda Nara – insieme alla quale ha condotto lo show tv Tiki Taka – sul futuro di Icardi. “Non sento Wanda Nara dall’ultima puntata del programma, quindi non so nulla riguardo alle loro scelte. Ho letto però che hanno comprato una nuova casa a Milano. Anche da questo penso che si possa affermare che la preferenza di Icardi rimanga ancora l’Inter”.

